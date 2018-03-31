توقيف 03 أشخاص تورطوا في قضايا مختلفة بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم متورطون في 03 قضايا مختلفة.

وأفاد بيان لمديرية الأمن، أن الشرطة تلقت نداء من قاعة الإرسال لأمن ولاية الجزائر مفادها وجود شخص تقدم إلى مكتب طبيبة.

ومعه وصفة طبية مزورة بإسمها، حيث تم التنقل فورا إلى العيادة وتم توقيف المشتبه فيه.

وبتفتيش مركبته تم ضبط العديد من الوصفات الطبية المزورة.

وأسفرت العملية بعد تفتيش منزل المشتبه فيه الأول، على حجز وحدة مركزية لجهاز إعلام آلي وجهاز سكانير، ذاكرات خارجية خاصة بالإعلام الآلي.

بالإضافة إلى جهاز إعلام آلي محمول وخنم شخصي مستطيل الشكل.

كما تمكنت مصالح الأمن بالإطاحة بالمشتبه فيه الثاني، بعد تقدم شخص لمركز الشرطة قصد إيداع شكوى مفادها تعرض مسكنه للسرقة.

من قبل مجهول حيث إستولى على مبلغ مالي قدره 70 مليون سنتيم، مجوهرات من الذهب وساعتيين من النوع الرفيع.

وأفضت التحريات بتحديد هوية المشتبه فيه بعد معاينة الشقة ورفع البصمات من مسرح الجريمة.

ومن جهته تمكنت مصالح المن من توقيف المشتبه فيه الثالث بعد ورود معلومات لعناصر فرقة الشركة القضائية مفادها وجود شخص.

يقوم بالمتاجرة وترويج للمخدرات على مستوى الحي الذي يقيم فيه، حيث تم التنقل إلى عين المكان.

أين تم توقيفه وإخضاعه لعملية الملامسة الجسدية، حيث عثر بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ 14 ألف دينار.

وبعد عملية تفتيش منزله، تم العثور على صفيحة من المخدرات وزنها 75 غرام و04 أقراص مهلوسة.

بالإضافة إلى سلاح أبيض ومبلغ مالي قدره 25 مليون سنتيم.

وبإستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيتهم