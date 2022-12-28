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قناة النهار

توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم عن قضية الإعتداء على أطباء

بقلم قناة النهار
توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم عن قضية الإعتداء على أطباء
الإعتداء على أطباء
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توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم عن قضية الإعتداء على أطباء

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