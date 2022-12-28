قناة النهار توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم عن قضية الإعتداء على أطباء بقلم قناة النهار نشر في 28 ديسمبر 2022 - 09:37 الإعتداء على أطباء شارك غرِّد أرسل 63 0 توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم عن قضية الإعتداء على أطباء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5Jpo0 اقرأ أيضا فلاحة: رغم وعود الوزارة أسعار اللحوم البيضاء تواصل الإرتفاع قناة النهار 25 ديسمبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل وزير الدولة لمملكة كامبوديا المكلف بالشؤون الإسلامية قناة النهار 19 ديسمبر رئيس الجمهورية: أغلب الدول الأوروبية ستساعدنا على إسترجاع الأموال منها فنادق 5نجوم قناة النهار 22 ديسمبر طالع هابط: سكنات المدينة الجديدة سيدي عبد الله تغرق في مياه الصرف الصحي والمسؤول في خبر كان قناة النهار 25 ديسمبر السكانير" بين أسعار مرتفعة عند الخواص ومواعيد متأخرة في المستشفيات..المواطن تانه" قناة النهار 09 ديسمبر "رئيس الجمهورية للمديرالعام لموبيليس:"موبيليس في الطريق السليم خاصة بعد إيقاف التصرفات الفاسدة سابقا قناة النهار 14 ديسمبر غليزان : المطعم المدرسي مطلب تلاميذ وأولياء مدرسة يحيى عمراني ببلدية عين الرحمة قناة النهار 07 ديسمبر صريح جدا: هذه هي شخصية 2022 بالنسبة للجزائريين .. قناة النهار 27 ديسمبر مومن أيت قاسي: عائدات مونديال قطر كانت قياسية مقارنة بسابقاتها قناة النهار 16 ديسمبر نصر الدين قمريش: وزير الشباب والرياضة يحاول توجيه الأموال الموجهة للأندية نحو التطوير قناة النهار 24 ديسمبر