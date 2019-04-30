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توقيف 04 أشخاص وحجز أزيد من 2 كلغ من القنب الهندي بالعاصمة

أخبار الجزائر
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توقيف 04 أشخاص وحجز أزيد من 2 كلغ من القنب الهندي بالعاصمة
بقلم خميسة مريم

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، وتوقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 35 و 45 سنة، مع حجز أزيد من 2 كلغ من القنب الهندي.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد إستطاعت أيضا تفكيك مجموعة إجرامية مختصّة في المتاجرة بالمخدرات.

مشيرا إلى أن عناصر الأمن الوطني ، قد تلقو معلومة أمنية تفيد بوجود بعض الأشخاص يتاجرون في المخدرات من نوع القنب الهندي.

أين تم وضع خطّة محكمة للإيقاع بهم وذلك بعد تحديد هويتهم، حيث تم توقيفهم وحجز 4 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام والأنواع.

فضلا على ألعاب نارية من نوع (بوق) وسيارة سياحية ومبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض ملفات المشتبه فيهم على الجهات القضائية المختصة للنظر فيها.


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