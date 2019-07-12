توقيف 06 أشخاص وحجز 04 كلغ من “الزطلة” بعين تيموشنت

تمكنت مصالح الدرك الوطني لعين تيموشنت، في عملية مشتركة مع مفرزة الجيش الوطني الشعبي من الإطاحة بشبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات

وتهريبها إنطلاقا من الحدود الغربية نحو ولاية وهران، مكنت من حجز 04 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 06 أشخاص تم الإيقاع بهم

بعد عملية محكمة بالطريق الوطني رقم 35 في شطره الرابط بين ولايتي عين تموشنت وتلمسان، وبالضبط بمفترق الطرق عين العلام

بعد توقيف سيارتين نفعيتين، تم العثور بالسيارة الأولى على 04 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام بينما كانت السيارة الثانية تتكفل بتأمين الطريق