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توقيف 10 أشخاص اقتحموا مصلحة العمليات الجراحية بمستشفى قسنطينة

أخبار الجزائر
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توقيف 10 أشخاص اقتحموا مصلحة العمليات الجراحية بمستشفى قسنطينة
بقلم شمس الدين ثامن

تمكنت مصالح الأمن اليوم الثلاثاء بقسنطينة من توقيف 6 أشخاص اقتحموا مصلحة العمليات الجراحية بمستشفى قسنطينة.

وحسب مصادر النهار فقد أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين الستة والذين يقيمون بإقليم بلدية قسنطينة وتوقيفهم .

كما سبق وأن تم القبض  على 4 متورطين آخرين في الاعتداء فور حدوثه.

الموقوفين العشرة تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية، الذي وجه لهم تهمة تكوين جمعية أشرار والإخلال بالنظام العام والتعدي على ملكية الدولة.

وللإشارة : القضية شغلت الراي العام بخصوص اقتحام عصابة مكونة من 10 اشخاص الى مصلحة العمليات الجراحية والإعتداء على العاملين بها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=695691

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