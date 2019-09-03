توقيف 10 أشخاص اقتحموا مصلحة العمليات الجراحية بمستشفى قسنطينة

تمكنت مصالح الأمن اليوم الثلاثاء بقسنطينة من توقيف 6 أشخاص اقتحموا مصلحة العمليات الجراحية بمستشفى قسنطينة.

وحسب مصادر النهار فقد أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين الستة والذين يقيمون بإقليم بلدية قسنطينة وتوقيفهم .

كما سبق وأن تم القبض على 4 متورطين آخرين في الاعتداء فور حدوثه.

الموقوفين العشرة تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية، الذي وجه لهم تهمة تكوين جمعية أشرار والإخلال بالنظام العام والتعدي على ملكية الدولة.

وللإشارة : القضية شغلت الراي العام بخصوص اقتحام عصابة مكونة من 10 اشخاص الى مصلحة العمليات الجراحية والإعتداء على العاملين بها.