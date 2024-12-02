توقيف 10 أشخاص وإحباط محاولة “الحرقة” بالطارف

أحبطت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف. بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل بالقالة، نهاية الأسبوع المنصرم. محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين “21و39سنة”. ينحدرون من ولايات الطارف، بسكرة و الجزائر العاصمة. حيث جاءت العملية بناء على معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر. و توجت التحريات والأبحاث الميدانية التي باشرها محققو ذات المصالح، من إحباط محاولة للهجرة غير شرعية عبر البحر. وتوقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم، كانوا بصدد الإبحار السري انطلاقا من الشاطئ الكبير بالقالة ولاية الطارف.

هذه العمليات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن ضبط قارب صيد بحري. محرك قارب صيد بحري قوة 40 حصان. وبراميل معبأة بمادة البنزين بسعة 100 لتر.

بعد الانتهاء من التحقيق معهم أنجز ضدهم ملفات قضائية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا.