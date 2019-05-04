توقيف 10 أشخاص وحجز عديد المنتجات المحظورة في عدة ولايات

أوقف أفراد الدرك الوطني، حوالي عشرة أشخاص خلال الأيام الأخيرة، وقاموا بحجز عدة منتجات ومواد المحظورة، في عدة ولايات.

وحسبما بيان لهذه المؤسسة الأمنية، اليوم السبت، فإنه تم توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، في عين تموشنت.

ليتم حجز 254 قرصا مهلوسا و8 غرامات من الكيف المعالج بمنزل الوقوف، الكائن ببلدية سيدي بن عدة.

كما تم إلقاء القبض على اثنين من شركائه أيضا.

وقام أفراد فرقة الدرك بمدينة قلعة بوصبع، في قالمة، بتقديم شخصين يبلغان من العمر 28 سنة، أمام وكيل الجمهورية، بتهمة حيازة الأقراص المهلوسة والمتاجرة بها.

وجاء في البيان، أن عناصر الفرقة قد أوقفت خلال دورية لها بوسط المدينة، المتهم البالغ من العمر 35 سنة وبحوزته 300 قرصا مهلوسا، ومبلغ مالي يقدر بـ29.000 دج.

في حين ألقت، ذات المصالح، القبض في اليوم الموالي، على المتهم الثاني، خلال مجرى التحقيق.

كما أوقفت فرقة الدرك ببني درقون، في غليزان، شخصا، وحجزت بمنزله 79 قرصا مهلوسا.

في حين قامت الفرقة الاقليمية بسيدي عبدلي، بتلمسان، بإلقاء القبض على شخص بداخل سيارة.

وجد بحوزت الموقوف 2.516ورقا نقديا مزورا، من فئة 200 و100 و50 و20 أورو، اضافة إلى ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج.

وأوقفت عناصر الدرك أيضا، فيما بعد، متورطين آخرين، تبلغ أعمارهما، 37 و38 سنة.