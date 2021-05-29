توقيف 10 أشخاص وحجز كمية من المخدرات خلال عمليات مداهمة بالبليدة

شنّت مصالح أمن دائرة أولاد يعيش عمليات مداهمة بعد تسخير إمكانيات مادية وبشرية وتركيز على النقاط السوداء. حيث يتخذها المنحرفون مكانا لترويج المخدرات واختباء بها.

وكانت العملية المداهمة تحت إشراف رئيس امن الولاية العميد الأول برغوتي حكيم والذي أمر بسرعة التنفيذ والاحترافية خلال العملية. حيث أسفرت على توقيف 10اشخاص.

وتم توقيف شخص اتخذ من قنوات الصرف الصحي مكان لإخفاء المشروبات الكحولية وترويجها. كما تم خلال توقيف عصابة تتكون من 5 أشخاص وبحوزتهم مختلف الأسلحة البيضاء.

وقام أفرادها بزرع الرعب في أوساط المواطنين وسلب ممتلكاتهم. كما تم توقيف 4اشخاص وبحوزتهم كمية مخدرات و2000 قرص مهلوس.