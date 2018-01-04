توقيف 10 أشخاص وحجز 15 قنطارا من لحوم الديك الرومي في باتنة   

تمكن الدرك الوطني بعين التوتة في باتنة من توقيف 10أشخاص وحجز 15 قنطارا من اللحوم البيضاء بسبب الذبح غير الشرعي.

وحسب ذات الهيئة فقد تم إكتشاف أمس الثلاثاء على العاشرة ليلا بدوار بني مخلوف أكوام ريش الدواجن قرب أحد المستودعات.

وباشرت ذات المصالح التحريات، التي أسفرت عن توقيف 10 أشخاص أعمارهم ما بين 17 و47 سنة، كانوا منهمكين بذبح وتنظيف الدواجن.

وبعد التحقيق معهم صرح صاحب المستودع بأنه يقوم بشراء الدواجن بالجملة ثم يتم ذبحها بطريقة غير شرعية بالمستودع.

وأضاف، من أجل إعادة بيعها من دون عرضها على الطبيب البيطري، أين تم إقتياد صاحب المستودع والعمال إلى مقر الفرقة.

كما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين التوتة، بفتح تحقيق وحجز كمية اللحوم البيضاء وعرضها على البيطري.