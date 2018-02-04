توقيف 10 أشخاص يتهمة ترويج المخدرات بالوادي

قامت مصالح الشرطة بولاية الوادي خلال الأيام الماضية بعملية مداهمة لأوكار الجريمة بهدف القضاء على مروجي المخدرات.

وأفاد بيان للشرطة، أن العملية أسفر عنها توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، ينحدرون من عاصمة الولاية.

كانـوا يقومون بترويج المخدرات وسط شباب المدينة.

حيث تمكن عناصر شرطة الأمن الحضري الثاني من توقيف خمسة أشخاص بحوزتهم 13 قطعة من المخدرات معدة للبيع والإستهلاك. وضبط بحوزة أحدهم سلاح أبيض محضور، كما نجحت عناصر الشرطة القضائية بأمن الولاية من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية.

تتكون من 05 أشخاص تنشط في مجال المخدرات، أين تم حجز 938 غرام من مادة الكيف المعالج كانت بحوزتهم.

لتصل الكمية الإجمالية للمخدرات 974.93 غرام، وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملفات قضائية جزائية.

للموقوفين الـ10 وتقديمهم أمام الجهات القضائية لإرتكابهم جناية حيازة وتخزين ونقل وتسليم مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

إلى جانب إرتكاب جرم حيازة المخدرات (كيف معالج) لغرض البيع والإستهلاك.