توقيف 10 بارونات مخدرات وحجز أزيد من 5 قناطير زطلة بعدة ولايات

ضبط حراس الحدود، أمس الأربعاء، كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ4 قناطير و32 كيلوغراما، بالنعامة.

وجاءت هذه العملية، إثر دورية بحث وتفتيش قرب بلدية صفيصيفة، في دائرة عين الصفراء، بالنعامة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق متصل، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، 10 تجار مخدرات، خلال عمليات منفصلة بكل من وهران وتلمسان وعين تموشنت، وقسنطينة وبرج بوعريريج.

وضبطت ذات المفارز، 82.5 كيلوغرام من الكيف المعالج و9841 قرص مهلوس.

وحسب ذات البيان، تم توقيف مهرب بحوزته 89400 قرص من مختلف الأدوية بورڨلة.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 48 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت.

وضبطت المفارز، شاحنتين و3 مركبات رباعية الدفع و230 طن من المواد الغذائية و3800 لتر من الوقود و12.5 طن من مادة الإسمنت الموجهة للتهريب.

بالإضافة إلى 143 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب، و13 مولد كهربائي و14 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن، ومعدات تفجير تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.