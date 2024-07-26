توقيف 10 داعمين للإرهاب وإفشال إدخال 8 قناطير كيف من المغرب

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 جويلية الجاري، من توقيف 10 عناصر دعم للإرهاب وإحباط إدخال أزيد من 8 قناطير كيف قادمة من المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع الوطني، تمكنت مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي من توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي ذات السياق، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قاطع الطرق المسمى ل. عتو، الذي كان يروع المواطنين بتمياوين وبحوزته بندقية قناصة من نوع SVD، ومخزن ذخيرة و74 طلقة نارية.

هذا وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 24 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و22 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 1.134 كيلوغرام من مادة الكوكايين و27257 قرص مهلوس.

ومن جهةأخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من إليزي وبرج باجي مختار وإن صالح 61 شخصا وضبطت 08 مركبات. و71 مولدا كهربائيا و37 مطرقة ضغط.

بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف أربعة أشخاص آخرين وضبط مسدس آلي و08 بنادق صيد و17 طلقة و 259 خرتوشة. و43502 لتر من الوقود و10.6 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

هذا و تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 189شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.، فيما تم توقيف 268 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.