توقيف 10 عناصر دعم للإرهاب وإحباط إغراق الجزائر بقرابة 5 قناطير من الكيف المغربي

تمكنت وحدات الجيش الشعبي الوطني من توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وإحباط محاولات إدخال أكثر من 4 قناطير من الكيف المغربي، وضبط أزيد من مليون قرص مهلوس خلال أسبوع.

وكشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها اليوم، عن الحصيلة العملياتية للجيش الشعبي الوطني للفترة الممتدة من 10 إلى 16 ديسمبر، إذ تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في إطار مكافحة الإرهاب، من توقيف (10) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

أما في إطار محاربة الجريمة المنظمة، فكشف بيان وزارة الدفاع الوطني أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، أوقفت (38) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (4) قناطير و(92) كيلوغرامًا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. بالإضافة إلى ضبط (1.016.772) قرصًا مهلوسًا.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (306) أشخاص وضبطت (53) مركبة و(336) مولدا كهربائيا و(173) مطرقة ضغط و(3) أجهزة كشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم أيضا توقيف (13) شخصا آخر وضبط مسدسين (2) رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومسدس (1) آلي و(9) بنادق صيد و(62.245) لترًا من الوقود. بالإضافة إلى (48) قنطار من مادة التبغ و(19) طنًا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

ومن جهتهم، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (246) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما توقيف (313) مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.