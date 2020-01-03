توقيف 10 متهمين في قضية إنشاء محل للفسق والدعارة في معسكر

فككت عناصر الفرقة الجنائية لأمن ولاية معسكر، شبكة كانت تنشط في محل للفسق والدعارة وتوقيف 10مشتبه فيهم ت من ضمنهم ثلاث نساء.

العملية جاءت على اثر تلقى معلومات تفيد بممارسة الفسق والدعارة داخل مسكن عائلي لمشتبه فيها البالغ عمرها 36 سنة الكائن مقره بالمنطقة 12 عشر بمدينة معسكر.

وعليه قامت عناصر الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و مداهمة المكان، حيث تم توقيف 10 أشخاص من بينهم ثلاث نساء. وتم اقتيادهم إلى المصلحة حيث اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية أين تم تقديمهم بموجب إجراء قضائي أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر التي أمرت بإيداعهم الحبس .