توقيف 10 متهمين في قضية إنشاء محل للفسق والدعارة في معسكر

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توقيف 10 متهمين في قضية إنشاء محل للفسق والدعارة في معسكر
بقلم طوبال.ع

فككت عناصر الفرقة الجنائية لأمن ولاية معسكر، شبكة كانت تنشط في محل للفسق والدعارة وتوقيف 10مشتبه فيهم ت من ضمنهم ثلاث نساء.

العملية جاءت على اثر تلقى معلومات تفيد بممارسة الفسق والدعارة داخل مسكن عائلي لمشتبه فيها البالغ عمرها 36 سنة الكائن مقره بالمنطقة 12 عشر بمدينة معسكر.

وعليه قامت عناصر الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و مداهمة المكان، حيث تم توقيف 10 أشخاص من بينهم ثلاث نساء. وتم اقتيادهم إلى المصلحة حيث اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية أين تم تقديمهم بموجب إجراء قضائي أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر التي أمرت بإيداعهم الحبس .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=750111

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com