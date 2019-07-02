توقيف 10 مروجين وحجز حوالي 2 كلغ كيف بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المخدرات، بأمن وهران، والأمن الحضري السابع، من تفكيك شبكتين اجراميتين، وحجز 1 كلغ و724 غ من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج، قدرت بـ12.9 مليون سنتيم، ومجموعة من الاسلحة البيضاء وسيارة من نوع ماروتي.

وتم توقيف 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 45 سنة على التوالي، من بينهم شخص محل بحث.

وتم ذلك باستغلال الفرقة، لمعلومات مفادها قيام أشخاص بترويج المخدرات على مستوى حي الحمري، وحي الضاية وحي سيدي الهواري.

حيث تم تحرير ضد المتورطين إجراء قضائي سيحالون بموجبه أمام العدالة.