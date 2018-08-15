توقيف 10 من أصحاب “الباركينغ” متلبسين بإستهلاك المخدرات بشواطئ عين البنيان

أسفرت عملية مداهمة مشتركة بين جهازي الشرطة والدرك الوطني لولاية الجزائر اليوم الأربعاء بمختلف شواطئ الشراقة.

على توقيف 10 أشخاص متورطين بتهم استهلاك المخدرات وحيازة المشروبات الكحولية كذا استغلال الحظائر بطريقة غير شرعية.

وبعد الانتهاء من عملية المداهمة المشتركة بشواطئ البهجة والجميلة ولاسيكا بعين البنيان.

قال عميد الشرطة عبد النور ميراد رئيس أمن المقاطعة الإدارية للشراقة

بالنيابة أن المداهمة المشتركة جمعت ازيد من 80 شرطي ودركي تابعين لأمن العاصمة.

وأكد أن الأشخاص الموقوفين سيتم إحالتهم امام العدالة.

وقال قائد كتيبة الدرك بالشراقة الرائد بشاة لزهر أن العملية ترمي إلى توحيد جهود الجهازين لمكافحة الجريمة بطريقة أكثر فعالية.

حيث عملت القوتين على تفتيش ومراقبة السيارات والأشخاص الوافدين على مختلف شواطئ مدينة عين البنيان.

وأكد أن تم خلال هذه العملية حجز 15 مظلة شمسية ينشط أصحابها دون ترخيص قانوني.