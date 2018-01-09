تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، من توقيف 10 مهربين بكل من تمنراست وعين قزام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن العملية مكّنت من حجز 3 مركبات رباعية الدفع ودراجتين ناريتين،و04 أطنان من المواد الغذائية إضافة الى معدات التنقيب عن الذهب.

فيما ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، شاحنة محملة بـ 270 كلغ من مادة التبغ بإيليزي، حسب ما أكّده نفس البيان

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 254 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الطارف وعين صالح وعنابة وورقلة وتندوف.