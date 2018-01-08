توقيف 10 مهربين وحجز سلاح ناري بالجنوب

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنّ عناصر الجيش والدرك بكل من تمنراست وعين قزام أوقفت 10 مهربين.

وأسفرت العملية عن حجز 6 مركبات رباعية الدفع وسلاحا ناريا و11.2 طنا من المواد الغذائية و3 أجهزة كشف عن المعادن .

بالإضافة إلى 9 مولدات كهربائية و6 مطارق ضغط وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية و279 قرصا مهلوسا و4080 وحدة من مواد التنظيف.

من جهة أخرى، ضبط عناصر الجيش بالتنسيق مع مصالح الجمارك بإن أميناس4، شاحنة محملة بـ 14500 وحدة من التبغ

كما تم توقيف 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من سعيدة وسيدي بلعباس و بشار وأدرار وعين قزام.