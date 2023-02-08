توقيف 108 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 3 قناطير كيف من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 108 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة ما بين 1 و7 فيفري 2023، تُقدر كمية المحجوزات بـ3 قناطير و24 كيلوغرام من الكيف المعالج. فيما ضبطت 712624 قرص مهلوس.

وفي إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية في عمليتين منفصلتين عبر التراب الوطني.

كما تم كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على 4 قنابل تقليدية الصنع، خلال عملية بحث وتمشيط بالجلفة.

كما تم توقيف 1937 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف، وضبط 42 مركبة و179 مولدا كهربائيا. و86 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 29 شخص وضبط 8 بنادق صيد وكميات كبيرة من الخراطيش الخاصة ببنادق الصيد. وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ210 أطنان. وكذا 10 أطنان من النفايات النحاسية و26,5 قنطار من مادة التبغ.

فيما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ77620 لتر. بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

ومن جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 44 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 161 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني، حسب ذات المصدر.