توقيف 11 أجنبيا متورطا في حفر آبار بدون رخصة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران. من توقيف 11 رعية أجنبية محل إقامة غير شرعية ويمارسون حفر آبار بدون رخصة باستغلال آلات حفر الآبار “الصوندا”.

العملية تمت استغلالا لمعلومات واردة لذات الفصيلة مفادها وجود نشاط غير قانوني لأجانب يقومون بهذه العملية. ليباشر عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية مكنتهم من تحديد مكان تواجدهم.

بعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا، تم مداهمة المكان، أين تم توقيف السالفي الذكر وحجز 3 آلات حفر الآبار. 3 مركبات ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 40 مليون سنتيم التي يعتبر من عائدات العمل في الحفر.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم موضوعه تشغيل رعايا أجانب بدون رخصة ،الإيواء، الإقامة غير الشرعية وممارسة عمل بدون رخصة قدموا بموجبه أمام العدالة.

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