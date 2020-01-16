توقيف 11 بارون مخدرات وحجز قرابة قنطار “زطلة” في تلمسان

أوقف عناصر الدرك الوطني، 11 تاجر مخدرات بتلمسان، وجدوا بحوزتهم 25.9 كلغ من الكيف المعالج و1000 قرص مهلوس.

وضبط حرس الحدود 65 كيلوغرام من الكيف المعالج، في نفس الولاية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس.

وفي سياق متصل، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 4 أشخاص، بكل من بسكرة وغرداية والوادي، وحجزت 13874 قرص مهلوس و1356 علبة من الأدوية.

فيما أوقفت مفارز للجيش، 3 أشخاص، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، وضبطت 16 مولدا كهربائيا و5 مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل، محاولات هجرة غير شرعية لـ 95 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بكل من وهران وعين تموشنت، وعنابة وسكيكدة والقالة.

في حين تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من غليزان وتلمسان والنعامة والطارف.

وفي إطار مهامها الإنسانية، وإثر تلقيها لنداء استغاثة، تمكنت وحدة بحث وإنقاذ تابعة للقوات البحرية، من إنقاذ رعية أجنبية من جنسية أكرانية كان في حالة صحية حرجة على متن قارب تجاري قبالة سواحل بجاية.

وتم إجلاء الضحية، إلى مستشفى مدينة بجاية، لتلقي العلاج.