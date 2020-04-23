توقيف 11 تاجر مخدرات وحجز أزيد من نصف قنطار كيف بهذه الولايات

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 5 تجار مخدرات بالشلف.

وحجزت ذات المصالح، 50 كيلوغراما من الكيف المعالج، ومركبتين سياحيتين، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس.

فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني لولاية بشار، تاجري مخدرات بحوزتهما 8960 قرص مهلوس.

وفي سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني 4 تجار مخدرات، ضُبط لديهم 16 كيلوغرام من الكيف المعالج، بكل من غليزان وباتنة.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني، شخصين، بسكيكدة، وضبطوا مسدسا آليا وبندقية صيد، يضيف البيان.