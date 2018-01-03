توقيف 11 شخصا بتهمة قتل شاب في معسكر

أوقف شرطة تيغنيف، بمعسكر، بداية الأسبوع الجاري 11 شخصا مشتبه فيهم بقتل شاب في الثلاثين من العمر بمدينة تيغنيف ليلة رأس السنة الميلادية.

وتم عرض الموقوفين أمس الثلاثاء، على نيابة الجمهورية لدى محكمة تيغنيف التي أحالت القضية على قاضي التحقيق،

الذي أمر بحبس 3 مشتبه فيهم في انتظار استكمال التحقيق ووضع البقية تحت الرقابة القضائية.

وقد قام المشتبه فيه الرئيسي (33 سنة) بتوجيه طعنات للضحية بأحد المساكن أدت إلى وفاته،

بينما يشتبه في الموقوفين العشرة الأخرين بينهم امرأة وتتراوح أعمارهم بين 22 و33 سنة،في عدم التبليغ عن جريمة وطمس آثارها.