توقيف 11 شخصا تورطو في تكوين عصابة أشرار وبث الرعب وسط السكان بسيدي بلعباس

ألقت قوات الشرطة القبض على 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و 43 سنة، بعد تورطهم في قضية تكوين والإنضمام لعصابة أشرار من أجل بث الرعب وسط المواطنين بإستعمال أسلحة بيضاء.

حيث تم على إثر ذلك حجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأصناف، في حين تم إنجاز ملف قضائي ضدهم قدمو بموجبه أمام النيابة أين تم إيداعهم الحبس .

أطوار القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة بأمن دائرة تلاغ لمعلومات تفيد بأن مجموعة من معتادي الإجرام مقيمة بمدينة سيدي بلعباس قادمة إلى مدينة تلاغ.

والعصابة تنقلت إلى مدينة تلاغ من أجل تصفية حسابات مع مجموعة أخرى من معتادي الإجرام.

على إثر هذه المعطيات تم وضع خطة محكمة للتصدي لهذا العمل الإجرامي وحفظ النظام وتأمين المواطنين وممتلكاتهم مع العمل على توقيفهم في حالة تلبس.

وأسفرت العملية على توقيف 11 شخصا في حالة تلبس وحجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأصناف.