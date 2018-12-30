توقيف 11 شخصا خلال 72 ساعة بعنابة

أسفرت تدخلات لمصالح الأمن الوطني لعنابة عن توقيف 11 شخصا في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها.

كما تم فحص حالة لـ 154 شخص مع توقيف شخصين مشتبه فيهم عن قضية حيازة المخدرات لغرض الإستهلاك الشخصي.

إضافة إلى مراقبة 08 سيارات مع توقيف شخصين مشتبه فيهم عن قضية حمل سلاح أبيض محظور.

03 أشخاص عن قضية السكر العلني، علاوة على ذلك تنقيط 15 دراجة نارية من بينهم 06 دراجات نارية دون وثائق.

مع استرجاع دراجة نارية مسروقة .

بدورها قامت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبرحال من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة ، مسبوق قضائيا.

مع حجز قطع من المخدرات و كمية من الأقراص المهلوسة ، أين تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه .