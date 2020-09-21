 توقيف 11 شخصا من بينهم 4 فتيات بسبب إحداث موسيقى صاخبة بتلمسان

تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة الرمشي، من توقيف شبكة إجرامية تستغل بيت غير مؤهل كمحل لتعاطي الفسق والدعارة.

وقد تمت العملية على إثر إستغلال معلومات الواردة من سكان الحي، فبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي، تنقلت قوات الشرطة إلى المكان.

و أسفرت عملية تفتيش المسكن عن توقيف 11 شخصا من كلا الجنسين “7 ذكور و 4 إناث” بسبب تعاطي الشيشة وإحداث موسيقى صاخبة.

وقد تم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الأمن لإستكمال الإجراءات القانونية ،ثم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي.