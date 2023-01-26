توقيف 11 شخصا وحجز 5 قناطير كيف في البيض والشلف

تمكنت المصالح العملياتية المختصة للأمن الوطني، بحر هذا الاسبوع، من حجز ما يقارب 5 قناطير من الكيف المعالج بالبيض والشلف.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تم خلال هاتين العمليتين، توقيف 11 شخص مشتبه فيه.

ونفذت العملية الأولى شرطة الأبيض سيدي الشيخ التابعة لأمن ولاية البيض. وأسفرت عن حجز 3 قناطير و45.2 كلغ من مادة الكيف المعالج وتوقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم.

وقام بالعملية الثانية، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف. ومكنت من حجز 1 قنطار و52 كلغ من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، بالإضافة إلى 3 مركبات ومبلغ مالي يقدر بـ 58.9 مليون سنتيم.