توقيف 11 شخصا ينشطون ضمن شبكات تمتهن سرقة المركبات ولواحقها بالعاصمة

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمه ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية من تفكيك جماعات إجرامية مختصة في سرقة السيارات يمتد نشاطها عبر كامل التراب الوطني، مع توقيف عناصر الشبكات المتكونة من (11) شخص و إسترجاع (23) مركبة مسروقة، مع حجز وثائق إدارية ولوحات ترقيم مزورة، وأدوات مستعملة في عمليات السرقة .

وفي بيان صحفي لشرطة العاصمة اليوم الاحد فإن قضية الحال جاءت على إثر شكاوى تقدم بها مواطنين على مستوى عدة مقرات بعد تعرضهم لسرقة مركباتهم ، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، ومدعمة بإستغلال الوسائل التقنية،على تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

واستكمالا لاجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا تكوين شبكات وطنية مختصة في سرقة المركبات ولواحقها.