توقيف 11 شخصًا واسترجاع أكثر من 13.7 مليار سنتيم في قضية سرقة بقالمة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تفاصيل عملية نوعية نفذتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة (SRLCO). أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في سرقة مبلغ مالي ضخم تجاوز 14 مليار سنتيم. بولاية قالمة.

ووفقًا لذات المصالح، فقد مكنت التحريات والأبحاث الميدانية. من توقيف 11 شخصًا مشتبهًا فيهم في القضية. مع استرجاع أزيد من 13 مليار و700 مليون سنتيم من إجمالي المبلغ المسروق.

وخلال العملية الأمنية التي نُفذت بداية هذا الأسبوع.تمكنت الفرق المختصة أيضًا من حجز عدة وسائل وأدوات استُعملت في تنفيذ الجريمة، من بينها ألبسة مهنية تعود لأعوان الأمن والوقاية. تم توظيفها في محاولة للتضليل والإيهام.

كما أسفرت التحريات عن حجز 4 مركبات، من بينها سيارة نفعية استُخدمت في تسهيل تنفيذ الأفعال الإجرامية. إضافة إلى استرجاع مبالغ مالية من العملة الأجنبية، وأختام مقلدة. وحُلي من المعدن الأصفر يُشتبه في ارتباطها بعائدات الجريمة.

وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها في القضية من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة. لهذه الشبكة وكشف جميع المتورطين فيها.