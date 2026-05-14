دفاع: توقيف 11 عنصر دعم للإرهاب وقرابة 4 كلغ كوكايين وأكثر من مليون مهلوس

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما أوقفت حسب بيان وزارة الدفاع ذاته، مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 56 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال قنطارين و52 كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب. وضبط 3.2 كيلوغرام من مادة كوكايين و1.473.878 قرص مهلوس، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

في حين، تم توقيف 124 شخصا وحجز 33 مركبة و122 مولد كهربائي و99 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. وتوقيف 12 شخص آخر وضبط مسدسين رشاشين و1 مسدس آلي. و9 بنادق صيد و60.275 لتر من الوقود و15 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما تم احباط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 46 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. وتوقيف 251 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

