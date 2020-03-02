توقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال شهر فيفري

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من توقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية وتوقيف 3 أشخاص حاولوا الإلتحاق بالجماعات الإرهابية خلال شهر فيفري.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، أمس الأحد في حصيلتها العملياتية للجيش،وحدات الجيش الوطني الشعبي تمكنت أيضا خلال نفس الفترة من كشف وتدمير 25 مخبأ للإرهابيين وورشة لإعداد الأسلحة والذخيرة إلى جانب 35 قنبلة تقليدية.

وأشارت الحصلية أيضا إلى حجز 28 بندقية صيد، 7 مسدسات آلية، 5823 طلقة من مختلف العيارات، 3 طائرات دون طيار و 3.7 كلغ من المواد المستعملة في إعداد وتعبئة الخراطيش إلى جانب كشف وتدمير 6 مخازن ذخيرة.

كما تم توقيف خلال نفس الفترة، 245 شخصا في إطار التهريب والتنقيب عن الذهب، و حجز 26 جهاز كشف عن المعادن، 124 مطرقة ضغط، 169 مولد كهربائي، 65 عربة، 203 أجهزة اتصال، 6 مناظير، 1980 كاميرا مراقبة و 199 كيسا من خليط الذهب والحجارة، إلى جانب تفكيك 4 ورشات مختصة في التصنيع غير الشرعي للتبغ و3437.5 قنطار من التبغ و حجز 49261 لتر من الوقود.

كما تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من حجز 629 طن من المواد الغذائية، 43600 لتر من زيت المائدة و 5726 وحدة من المشروبات و مبلغ مالي بقيمة مليون دج.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي حسب ذات البيان، من توقيف 54 تاجر مخدرات و حجزت 33،177 قنطار من الكيف المعالج و 3،8 كلغ من الكوكايين و 343565 قرص مهلوس.