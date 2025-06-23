توقيف 11 متهما أنشأوا حسابات بأسماء مستعارة لتحريض السكان على حمل السلاح ضد الدولة

كشف ملف قضائي محال على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال دورتها الجنائية الحالية، على أفعال إرهابية وتخريبية ارتكبها 11 متهما، لاستعمالهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و” تيكتوك” لنشر أفكار تطرفية تكفيرية، وأخرى تُشيد بالتنظيمات الإرهابية المسماة ” القاعدة”، وأخرى بها عبارات تمس بالسلطات العليا للبلاد.

وتفجّرت القضية برصد أحد الحسابات يحمل اسم مستعار “إسلام الشيشاني” لصاحبه المتهم المدعو ” ك. إسلام ” يحمل أكثر من الف متابع، يقوم من خلاله صاحبه بوضع العديد من مقاطع الفيديو التي تشيد بالجماعات الإرهابية ( تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من خلال نشر مقاطع فيديو لما يسمى إذاعة البيان الخاصة بالتنظيم الإرهابي داعش، بالإضافة الى وضعه لفيديو تضمن صور لرئيس الجمهورية وأخرى لمنتسبي الأجهزة الأمنية مرفوق بعبارات مسيئة واتهامات خطيرة.

حيث بعد توقيف المتهم وإجراء خبرة تقنية على هاتفيه النقالين، تم الكشف عن بقية الأعضاء الذين يتبنون أفكار المتهم، ليتم توقيفهم واحالتهم للتحقيق ويتعلق الامرب “ا.سيد احمد” .”ج. ب رابح”.” ش. خليل ” ش.فيصل. “” ص.عبد الرحمان”، “ع. محرز”، “م. حمزة”،”م.رضوان “.

وتابعت المحكمة المتهمين بجناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه القضاء على نظام الحكم، بتحريض المواطنين والسكان على حمل السلاح ضد الدولة.

“حساب مشبوه يفتح تحقيق”

وقائع القضية انطلقت بعدما رصدت المصالح المركزية لمكافحة الجرائم السبيرانية شبكة إجرامية تنشط عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي يقوم أصحابها بوضع منشورات وتسجيلات تشيد بالتنظيمات الإرهابية وأخرى بها عبارات تمس بالسلطات العليا للبلاد . بحيث أن التحريات التقنية مكّنت من تحديد هوية أفرادها ويتعلق الأمر بكل من: حساب التيك توك الحامل للإسم المستعار (إسلام الشيشاني) المسير من طرف المتهم المدعو ” ك. إسلام ” يحمل أكثر من الف متابع ، يقوم من خلاله صاحبه بوضع العديد من مقاطع الفيديو التي تشيد بالجماعات الإرهابية ( تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من خلال نشر مقاطع فيديو لما يسمى إذاعة البيان الخاصة بالتنظيم الإرهابي داعش، بالإضافة إلى وضعه لفيديو تضمن صور لرئيس الجمهورية وأخرى لمنتسبي الأجهزة الأمنية مرفوق بعبارات مسيئة واتهامات خطيرة .

كما مكنت التحريات من تحديد هوية صاحب الحساب المستعار “فيصل ” على منصة تيكتوك المعرف باسم ” اسلام الشيشاني” المسير من طرف المتهم “ش.فيصل وليد ” الذي قام، وقام بنشر مقاطع فيديو تتضمن صوتيات للمدعو أبو محمد العدناني أحد أبرز قادة تنظيم الدولة الإسلامية داعش ، كما تظهر مسلحين ملثمين مرفقة بعبارة ” دفعة جديدة من جنود الخلافة إلى مدينة بنغازي مقبرة المرتدين “،

وحساب اخر يحمل اسم مستعار ” غبن الصحراء الكبرى ” المسير من طرف المتهم ” ه. محمد الحبيب” وحساب آخر على حساب الفايسبوك الحامل للإسم المستعار ” أبو مصعب الصحراوي ” يسيره المدعو “م. سيد أحمد” كما توصل المحققون الى صاحب حساب الفايسبوك الحامل للإسم المستعار Hosam Aamza، وبتاريخ 2023/10/28 قام صاحب الحساب بوضع مقطع فيديو بشید به بقيادات ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية داعش بعنوان ” رثاء الشيخ حسن الأشقر حفظه الله على قادات وعلماء الدولة الإسلامية تقبلهم الله”.

كما قام صاحب الحساب بوضع مناشير تتضمن شرح كتاب التوحيد من قبل أحد القادة البارزين في تنظيم القاعدة داعش المدعو أبو مالك التميمي، ونشر تسجيلات ومقاطع فيديو لإذاعة البيان الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش ، وبتاريخ 2023/11/02 قام صاحب الحساب بوضع منشور يتضمن ملف لتحميل كلمة صوتية للمدعو أبو مالك التميمي.

نتائج الخبرة الالكترونية

ومكّنت التحريات التقنية من تحديد هوية بعض أفرادها وتوقيفهم تباعا، حيث تم توقيف المتهم الأول” ك. إسلام” المكنى “إسلام الشيشاني”، مع اجراء عملية تفتيش مسكنه.

ولدى سماع المعني، صرح بأنه يحوز على حساب “فايسبوك” حامل للإسم المستعار “ISLEM KOULOUGLI” .

بالإضافة إلى تطبيقات تابعة لـ “الفايسبوك”، “الميسنجر” و”الانستغرام” “ISLEM CHECHANI” وتطبيقات “فايبر” و”تيك توك”، بحيث يستغل هذا الأخير ببث فيه عدة فيديوهات بتقنية المباشرة عبر تطبيق “التيك توك”. يعرض فيها فكره التكفيري بخصوص الأنظمة الحاكمة العربية وحكامها وعلماء الدين. ينضم اليه الأصدقاء الافتراضيين من بينهم المكنى “ابن كريهة” يقيم بالشرق الجزائري. والمدعو س يوسف كان يقيم بولاية البليدة وهاجر بطريقة غير شرعية عبر البحر. والمكنى “عبد القاد”ر من ولاية وهران. بالإضافة إلى المدعو “ش. فيصل ” بحيث يتناقشون حول مواضيع فقهية وتكفير قادة الدول الإسلامية وعلمائها. معترفا ببث فيديوهات مسيئة لرئيس الجمهورية، ناكرا تبنيه عقيدة وفكر التيار التكفيري ضد حكام الدول الإسلامية والعربية. ومن ضمنهم الجزائر.

تفاصيل أخرى

كما يضيف أن أصدقائه الافتراضيين يعرفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يلتقِ بهم في أرض الواقع من بينهم المدعو “ص. عبد القادر” لانتهاجهما لنفس الفكر التكفيري ضد الحكام. حيث عرض عليه ملاقاته على مستوى مدينة وهران أو العاصمة. كما اعترف باتصالاته عبر تطبيق “التيك توك” إلى خارج البلاد مع عدة أشخاص من دول مختلفة بداية من دولة سوريا. التي تحدث فيها مع كل من المكنى أبو “حسان القريشي” ، “أبو البراء” ، بالإضافة إلى المكناة “لونا”. حيث أن مجمل المواضيع. التي تناولها معهم كانت حول فكرة الجهاد وتكفير الحكام.

مضيفا أن المدعو يوسف، يقيم بالبليدة، أخبره بأنه سيتكفل بإرساله إلى سوريا للجهاد، كما فعل مع الكثر مع الجزائريين. أین طلب منه الاتصال بالمدعو “منجل حمزة “المكنى “إسماعيل”. المقيم ببوسماعيل ليتكفل باجراءات سفريته بتهجيره بطريقة غير شرعية إلى إسبانيا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور