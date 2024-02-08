توقيف 11 مروجا وحجز 2068 قرص صاروخ واكستازي بوهران

تمكنت وحدات المجموعة الاقليمية الوطنية للدرك الوطني بوهران، من الاطاحة بشبكات اجرامية مختصة في المتاجرة بالاقراص المهلوسة والمخدرات.

العمليات النوعية لذات الوحدات، تمت بناء على عمل ميداني وخطط محكمة التنفيذ بهدف كبح نشاطها الإجرامي المهدد للاقتصاد الوطني.

وقد أسفرت عمليات التتبع والمرصد لتحركات افراد هذه الشبكات باستغلال عنصر الاستعلام من تحديد هوياتهم.

وحجز كميات الأقراص المهلوسة التي كانوا بصدد وترويجها عبر مختلف احياء ولاية وهران.

وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و54 سنة ينحدرون من عدة ولايات من الوطن مع حجز 2068 قرصا مهلوسا من بينها 1934 قرصا من نوع صاروخ و121 قرص إكستازي.

إلى جانب كمية من الكيف المعالج، مبالغ مالية بالعملية الوطنية وابصعية، هواتف نقالة، مركبة نفعية ودراجة نارية مسروقة.

ليتم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة لارتكابهم جناية حيازة مؤثرات عقلية ومخدرات لبيعها والمتاجرة فيها.