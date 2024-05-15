توقيف 110 تاجر مخدرات وحجز كوكايين وكمية ضخمة من الكيف

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 110 تاجر مخدرات، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 08 إلى 14 ماي 2024، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال 310 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

كما تم ضبط 3,370 كيلوغرام من مادة الكوكايين و194279 قرص مهلوس.

فيما أوقفت مفارز الجيش 326 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام.

وضبطت 56 مركبة و132 مولدا كهربائيا و107 مطارق ضغط و12 جهاز للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 39 شخصا آخر وضبط 11 بندقية صيد و06 مسدسات آلية و57788 لتر من الوقود. و81 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و77 قنطار من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

هذا وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ26 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 157 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.