توقيف 12 حراڨا من بينهم 3 منظمي رحلات إبحار سري بوهران

تمكن عناصر من وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران من احباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 حراڨا من بينهم 3 منظمين كانوا يخططون لعمليات ابحار سري لبلوغ الضفة الأخرى من البخر الابيض المتوسط.

العملية النوعية تمت على اثر دوريات روتينية تقوم بها وحدات الدرك الوطني للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي استفحلت مؤخرا اين تم الايقاع بحراقة ومنظمين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 45 سنة ينحدرون من مختلف ولايات الوطن كانوا بصدد تنظيم رحلات بواسطة قوارب نزهة مقابل مبالغ مالية جد معتبرة. وقد اسفرت العملية عن حجز سيارتين، مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بـ 171 مليون سنتيم و 400 اورو الي جانب اسلحة بيضاء.