توقيف 12 رعية إفريقي وتقديمهم للعدالة بعد انقلاب قارب في عرض البحر

أوقفت الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء نهاية الأسبوع المنصرم، 12 رعية إفريقية من جنسيات مختلطة. من بينهم إمرأة وابنتها، كانوا بصدد الهجرة بطريقة غير مشروعة نحو أوروبا.

حيث تم العثور على المتهمين الموقوفين من طرف صيادين بشاطئ “فايزي” ببرج الكيفان شرقي العاصمة عن طريق الصدفة. ليتبين أن الأمر يتعلق بانقلاب قارب بعرض البحر، قبل وصوله الى الوجهة المقصودة حيث كان على متنه حوالي 30 رعية إفريقية. كانوا بصدد الابحار سرا انطلاقا من السواحل الجزائرية.

قضية الحال، تم التحقيق فيها على مستوى محكمة دار البيضاء اليوم الأحد، حيث تم تقديم المتهمين الـ12 أمام وكيل الجمهورية. المختص إقليميا ليخضعوا لاستجواب حول التهم المنسوبة إليهم.

وحسب مصادر مطلعة بملف القضية، فإن القارب بعد انقلابه في عرض البحر، تم العثور على الرعايا الأفارقة المتهمين الـ12 بعد نجاتهم من الموت. فيما لا يزال 18 شخصا عداد المفقودين، وآخر توفي غرقا.

حيث سيتم تقديم المعنيين أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة، خلال الساعات المقبلة.

