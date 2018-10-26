توقيف 12 شخصا حاولوا “الحرڤة” بمستغانم

تم اليوم الجمعة، بمستغانم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ12 شخصا بينهم ثلاثة قصر بعرض البحر، حسبما علم من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

و أوضح المصدر ذاته، أن الوحدات العائمة لحراس السواحل تمكنت في حدود الساعة الرابعة صباحا، من توقيف قارب مزود بمحرك على بعد 9 كيلومترات شمال شرق بن عبد المالك رمضان.

و تم تحويل الموقوفين الذين ينحدرون من ولاية مستغانم إلى الميناء التجاري.

قبل تسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة وتقديمهم للعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية.