توقيف 12 شخصا حاولوا “الحرڤة” بمستغانم

أخبار الجزائر
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توقيف 12 شخصا حاولوا “الحرڤة” بمستغانم
بقلم حكيم ش

تم اليوم الجمعة، بمستغانم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ12 شخصا بينهم ثلاثة قصر بعرض البحر، حسبما علم من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

و أوضح المصدر ذاته، أن الوحدات العائمة لحراس السواحل تمكنت في حدود الساعة الرابعة صباحا، من توقيف قارب مزود بمحرك على بعد 9 كيلومترات شمال شرق بن عبد المالك رمضان.

و تم تحويل الموقوفين الذين ينحدرون من ولاية مستغانم إلى الميناء التجاري.

قبل تسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة وتقديمهم للعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية.


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