توقيف 12 شخصا زرعوا الرعب وسط أصحاب السيارات بالشارع الرئيسي في سكيكدة

تمكنت مصالح الأمن بولاية سكيكدة، من توقيف 12 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 18 و 32 سنةتورطو في قضايا متعددة تتعلق بالسرقات.

العملية جاءت إثر تلقي ذات المصالح للعديد من الشكاوي من طرف مواطنين بخصوص تعرضهم للسرقة من داخل مركباتهم من طرف مجهولين إستهدفت بالأساس هواتفهم النقالة على مستوى وسط المدينة وتحديدا الشارع الرئيسي ديدوش مراد والذي يعرف حركة كثيفة للمواطنين والمركبات.

تبعا لتلك الشكـــــاوي تم وضع خطة محكمة من خلال تكثيف عملية البحث والتحري والمراقبة الدائمة للنقاط والأمــاكن التي حدثت فيها هاته السرقات.

من خلال وضع تشكيل أمني بالزي المدني مع عرض صور للأشخاص المشبوهين المعرفين لدى مصالح الأمن على الضحايا ، حيث مكنت من الإطاحة بالعديد من المشتبه فيهم.

والذين بلغ عددهم 12 والذين تورطوا في 12 قضية تتعلق بالسرقة أين تم توقيفهم و اقتيادهم جميعا للمصلحة لاستكمال التحقيق ، الذي بين أن المشتبه بهم يقمون بالترصد والاقتراب من الضحايا أثناء تواجدهم بمركباتهم.

مستعملين عدة حيل من خلال التكلم معهم لإلهاهم او ضرب السيارة من الخلف او طلب تقديم خدمة ما فيما يقوم الشركاء الاخرين بخطف او سرقة ما يتواجد بالسيارة.

وبعــــد استكمال الاجراءات المعمول بها تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، عن تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض سرقة الهواتف النقالة ، السرقة من داخل مركبة ، التحطيم العمدي لملك الغير و محاولة السرقة ، السرقة بالخطف ، السرقة بالنشل ، السرقة هاتف نقال من داخل مركبة الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت .