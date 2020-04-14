توقيف 12 شخصا واسترجاع 35 آلة رياضية بالعاصمة

فكّكت مصالح أمن ولاية الجزائر، جمعية أشرار، قامت بسرقة مخزن مخصّص لبيع اللوازم الرياضية واستولت على عدّة معدّات والتي تمّ استرجاعها.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، قضية الحال عالجتها فصيلة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثامن بدالي ابراهيم، التابع لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة.

وتمّ تفكيك جمعية أشرار، سطت على مخزن مخصّص لبيع اللوازم الرياضية، باستعمال مركبة.

وجاءت التحرّيات المباشرة لعناصر الشرطة، من خلال استغلال المعطيات العلمية والتقنية، مكّنت من تحديد هويّة الفاعلين الذين تمّ توقيفهم وعددهم إثني عشر.

وتم حجز 35 آلة رياضية تستعمل في قاعات اللياقة البدنية، و3 أسلحة بيضاء، ومركبتين استعملتا في نقل المسروقات.

بالإضافة إلى مجموعة من الألبسة والأحذية الرياضية، ومبلغ مالي قدره 11 مليون سنتيم من عائدات المسروقات، و8 هواتف نقالة، و191 قرص مؤثر عقلي، وقارورتين من المؤثرات العقلية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم على الجهات القضائية للنظر في ملفّهم.