توقيف 12 شخصا وحجز زطلة وأسلحة بيضاء في أم البواقي

قامت مصالح أمن ولاية أم البواقي، وفق مخطط عمل أمني محكم أمس الثلاثاء، بعمليات أمنية شرطية عبر كافة إقليم اختصاصها.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك، شملت هذه العمليات، مختلف النقاط المشبوهة وأوكار الجريمة.

وجاء ذلك، من خلال دوريات ليلية راكبة وراجلة مع توقيف الأشخاص المشوبهين وتحويلهم الى المقرات الأمنية.

وحسب ذات البيان، أسفرت هذه العمليات على توقيف شخصين وحجز 12 كبسولة من دواء بريغابالين.

بالإضافة إلى توقيف شخصين آخرين، وحجز كمية من المخدرات “كيف معالج” قدر وزنها بـ3.8 غرام .

هذا وتمكنت ذات المصلحة الأمنية، من توقيف 5 أشخاص وحجز 5 أسلحة بيضاء محظورة، متمثلة في سكاكين من أحجام و أنواع مختلفة.

بالإضافة إلى توقيف 3 أشخاص مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية، صادرة حقهم أوامر قضائية.

واشار البيان، إلى إن جميع الموقوفين اتخذت ضدهم الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية.

وفي نفس السياق وخلال هذه العمليات، تم تحرير 38 مخالفة مرورية مختلفة الدرجات مع تحويل دراجة نارية إلى المحشر.