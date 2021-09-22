توقيف 12 عنصرا لدعم الجماعات الإرهابية عبر عدة ولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 12 عنصرا لدعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 سبتمبر 2021 .

هذا ونفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 سبتمبر 2021 عديد .العمليات التي تؤكد التزام القوات المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 436 شخصا بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وإن أمناس.

وضبطت ذات المفارز، 45 مركبة و343 مولدا كهربائيا و168 مطرقة ضغط، وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 59 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

وتم توقيف 8 أشخاص وحجز 10 بنادق صيد ومسدسين آليين و5992 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و5015 وحدة من الألعاب النارية و1532 وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي وبسكرة وباتنة وتبسة والجلفة وتيزي وزو وتيارت.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (15754) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

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