توقيف 124 تاجر مخدرات وحجز 12 قنطار كيف عبر الحدود مع المغرب

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، من توقيف 124 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 01 إلى 10 جانفي 2023، تم حجز كميات تُقدر بـ 12 قنطار و65 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم ضبط 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين و483485 قرص مهلوس خلال نفس الفترة.

كما أوقفت مفارز للجيش، 131 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف. وضبطت 58 مركبة و319 مولدا كهربائيا و177 مطرقة ضغط و6 أجهزة كشف عن المعادن، و2 طن من خليط الحجارة والذهب الخام.

بالإضافة إلى كميات ضخمة من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 43 شخص وضبط مسدسين آليين و25 بندقية صيد و1000 خرطوشة وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.

وتقدر كمية المحجوزات بـ141 طن وكذا 82 طن من مادة التبغ و10256 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود. تقدر بـ241791 لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وأدرار.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش مخبأ للإرهابيين و10 قنابل تقليدية الصنع بكل من الجلفة وسطيف وبومرداس وتيبازة.