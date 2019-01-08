توقيف 129 شخصا في عمليات متفرقة عبر الوطن

تمكنت مصالح الأمن الوطني، في عمليات متفرقة على مستوى بعض ولايات الوطن، من حجز 489 قرص مهلوس.

وتوقيف 129 شخصا خلال الأيام الأخيرة، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

حيث تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، إثر عمليات متفرقة قامت بها عبر مختلف أحياء العاصمة.

خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، من حجز 175 قرص مهلوس و27 سلاحا أبيض، إلى جانب توقيف 127 شخصا مشتبه فيهم.

من جهتها، تمكنت مصالح الأمن الوطني لولايتي الجلفة ومعسكر، على إثر استغلال لمعلومات أمنية في الأيام الأخيرة

من حجز 314 قرص مهلوس وتوقيف شخصين كانا بصدد المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يضيف المصدر.