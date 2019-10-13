توقيف 13 تاجر مخدرات وحجز 36 كغ كيف و11529 قرص مهلوس بعدة ولايات

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني، أمس السبت، 8 تجار مخدرات، بكل من تيبازة، والبيض.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، ضبطت ذات العناصر، 36 كيلوغرام و430 غرام من الكيف المعالج، و4 مركبات.

كما تم توقيف 5 تجار مخدرات بحوزتهم 11529 قرص مهلوس، بكل من وهران، وبشار، وأم البواقي.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الجمارك الجزائرية شخصين، بتمنراست.

وحجزت ذات المصالح، 16 مولدا كهربائيا و6 مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا، بحوزته 2222 وحدة من مختلف المشروبات، بالمدية.

وأحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالقالة.

وتم توقيف 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بتلمسان وتيارت.