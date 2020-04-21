توقيف 13 تاجر مخدرات وكشف مخبأ للجماعات الإرهابية

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد الغيران بالجلفة بالناحية العسكرية الأولى، مخبأ للجماعات الإرهابية يحتوي على بندقيتين من نوع “ماوزر” وكمية من الذخيرة وقنبلة تقليدية الصنع .

كما دمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي قنبلتين تقليديتي الصنع بمنطقة جبل السدات، بلدية الشقفة بولاية جيجل .

وأوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 13تاجر مخدرات بحوزتهم 113,780 كيلوغرام من الكيف المعالج و1064 قرص مهلوس ،بكل من تلمسان وغليزان وعين الدفلى.

كما حجز حرّاس السواحل بجيجل 37.07 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما حجزت 07 مركبات رباعية الدفع و 43220 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 13مولدا كهربائيا وعشر 10 مطارق ضغط.