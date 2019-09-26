توقيف 13 شخصاً من جنسيات إفريقية متورطين بالتزوير وإنشاء محل للدعارة بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن العاصمة متمثلة في فرقة الشرطة القضائية التابعة للشراقة، من توقيف 13 شخصا مشتبه فيهم، من جنسيات افريقية، لتورطهم في قضيتين.

تتعلق القضية الأولى، بحيازة أوراق مهيأة للتزوير، كأوراق نقدية من العملة الصعبة ذات سعر قانوني، وذلك بغرض طرحها في السوق الوطنية.

وكذا تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، مع احتجاز شخص، واسترجاع أغراض تستعمل في عملية التزوير.

وتتعلق القضية الثانية بإنشاء محل لممارسة الدعارة، وانتاج وترويج أفلام إباحية بغرض الشروع في التوزيع.

وكذا الإقامة غير الشرعية، والإتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية.

وتم خلال هذه العمليات حجز 479 وحدة من المشروبات الكحولية، و5,7 مليون سنتيم.

بالإضافة إلى حجز جواز سفر، وكاميرات “2”، وحدة مركزية، وخزانة فولاذية بداخلها 44 رزمة عبارة عن أوراق ذات لون أسود وأخضر .

وكذا 3 أكياس بداخلها مسحوق ذو لون مائل للبرتقالي، وقناعين طبيين مع قفازات، وسكاكين مختلفة الأنواع والأحجام، و”2″ حامل بيانات.