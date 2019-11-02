توقيف 13 شخصا بكل من تمنراست وتندوف

أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، بكل من تمنراست وتندوف، 13 شخصا.

كما قامت المفارز بضبط 8 مولدات كهربائية، 11 مطرقة ضغط، 3 أجهزة كشف عن المعادن وأغراض أخرى.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني 6 أشخاص، وحجزوا 8 بنادق صيد وكمية من الذخيرة، بكل من أم البواقي وبسكرة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش والجمارك بورقلة وعين صالح، شخصا وضبطت شاحنتين و14304 وحدة من الألعاب النارية.

في حين ضبطت مفرزة أخرى 50 كيلوغراما من الكيف المعالج ببشار.

كما تم توقيف 32 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة، بكل من البيض وأدرار.