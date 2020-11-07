توقيف 13 شخصا تورطوا في اعتداءات على مواطنين بأسلحة بيضاء بعنابة

نجحت، أول أمس، قوات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، في الإطاحة بجماعات إجرامية خطيرة مختصة في الاعتداء على المواطنين وزرع الرعب وسط الأحياء السكنية، واستغلال الأسلحة البيضاء والسيوف للترويع والتخويف، وسرقة ممتلكاتهم وأموالهم، بعد اقتحام المساكن أو توقيف أصحاب المركبات.

وأوضحت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، في بيان صحفي تحوز “النهار” على نسخة منه، أنه في إطار مواصلة الجهود الرامية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت قوات أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحجار، مدعومة بفصائل الأمن والتدخل بعنابة، بتنظيم مداهمة أمنية لمكافحة نشاط إجرامي لعصابات بمنطقة الحجار، حيث شملت العملية حي الزمورية وحي المقاومة ببلدية الحجار، وقد تم توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 سنة، هذه الجماعة الإجرامية كانت تعمل على زرع الخوف والتهديد بمختلف الأسلحة البيضاء، حيث تم تحويلهم مباشرة إلى مقر الكتيبة للسماع لأقوالهم تحضيرا لتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.

ومن جهة أخرى، أطاحت أيضا الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الباردة، بعصابة إجرامية مختصة في الاعتداء على المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم بواسطة التهديد بالعنف والأسلحة البيضاء المحظورة، حيث أوضحت ذات المصادر بأن العصابة تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 إلى 38 سنة، ينحدرون من ولايتي عنابة والطارف، وقد قاموا بالاعتداء على مواطن وسرقة أمواله، ود تبين بأن إثنين منهم مسبوقان قضائيا والثالث محل بحث وأمر ضبط وإحضار من مجلس قضاء عنابة، وقد تم تحرير محاضر أمنية ضدهم ووضع المركبة المستغلة في عملية السطو بالمحشر، وتقديمهم أمام الجهات القضائية بمحكمة الحجار، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت.