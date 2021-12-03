توقيف 13 شخصا تورطوا في عرقلة المسار الإنتخابي

قام عناصر الدرك الوطني، بتوقيف 13 شخصا، قاموا بعرقلة المسار الانتخابي ببلدية أهل القصر، ولاية البويرة.

وجاءت العملية بعد قيام مجموعة من الأشخاص بالتشويش على السير الحسن للعملية الإنتخابية ليوم 27 نوفمبر 2021.

وقام الموقوفون باقتحام مركز انتخابي وتكسير صناديق الاقتراع وإتلاف محتوياته.

وحسب بيان عناصر الدرك الوطني، فقد بينت التحريات أن الموقوفين تم تحريضهم على هذه الأعمال.

وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر أمر بالإيداع في حق 06 أشخاص، بجناية إتلاف، بمناسبة الانتخابات. الصندوق المخصص للتصويت من قبل مجموعة أشخاص وبعنف، وجنح عرقلة سير المسار الانتخابي من خلال تعكير صفو عملية التصويت. نزع صندوق الاقتراع من مكانه والمحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها، التحريض والمشاركة على التجمهر غير المسلح.

كما تم وضع 4 أشخاص تحت الرقابة القضائية فيما تم الإفراج على 3 أشخاص.

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي عن تسجيل تجاوزات وقعت بأحد المراكز في ولاية الجلفة.

وأوضح شرفي أن أحد المترشحين بذات الولاية قام بكسر احد صناديق الإقتراع ولم يعرف لحد الان الدوافع لذلك. حيث قام بضرب الصندوق الامر الذي تسبب في تشققه.

وواصل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات انه تم إحالة ملف المعني بالامر إلى وكيل الجمهورية الذي بدوره سيتخذ ضده الإجراءات القانونية.

كما قال محمد شرفي انه تم تسجيل حالة تزوير لأحد المؤطرين حيث أخذ المحاضر وحاول الخروج بها تم القبض عليه متلبس وتم تحويله للجهات القضائية.

وأكد محمد شرفي، عن تسجيل تجاوز وصفه بـ”الغريب” حدث في اطار انتخابات المجالس البلدية والولائية.

وقال شرفي على هامش الإدلاء بصوته بمناسبة محليات 27 نوفمبر، أن هذا التجاوز الغريب تم تسجيله بولاية وهران موضحا، أن رئيس المكتب قام بحمل المحاضر محاولا الهروب متسللا بهم.

وفي هذا السياق أكد شرفي أن رئيس المكتب الموقوف يتواجد الآن في يد العدالة، مشيرا في الوقت ذاته أن هذا الشخص كان يعوّل على التزوير.

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