توقيف 13 شخصا في قضايا الإعتداء والسرقة بعنابة

تمكنت مصالح الأمن لولاية عنابة، اليوم الأحد، وبناءا على عمل استعلاماتي من توقيف شاب يبلغ من العمر 18 سنة، مشتبه في قضية اعتداء والسرقة كما تبين أنه مسبوق قضائيا.

وحسب المصادر، الموقوف قام بالإعتداء على المارة وسلبهم حاجياتهم المتمثلة في الهواتف النقالة والأموال باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، بوسط المدينة.

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، بعد تبين أنه محل أمر بالقبض عن تهمة الشروع في السرقة بالتعدد.

بدورها، تمكنت مصالح الأمن الحضري الثامن من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و 20 سنة مشتبه فيهم في العديد من قضايا.

والتي تمثلت في، التحطيم العمدي لملك الغير متبوع بالسرقة، والسرقة بالعنف، والسرقة بالخطف.

حيث تم استرجاع هواتف نقالة ولوحة الكترونية، أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

كما تمكنت الفرقة الجنائية للشرطة القضائية، من تفكيك عصابة متكونة من 08 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 22 سنة.

أين تم توقيفهم في قضايا الاعتداء المعنوي و الجسدي على الأشخاص و المساس بممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.